Дуарте прокомментировал эпизод в матче против «Краснодара», когда не стал бежать за Батчи

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался об эпизоде, который произошёл в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», когда он не стал до конца преследовать Батчи, который отметился голом.

Парагваец отметил, что ему не хватило «физики», ведь он пробежал метров 70 в атаку, а когда побежал обратно за соперником, то просто встал, так как ноги не двигались.

«Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек — не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те», - приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 4:3.