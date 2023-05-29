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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Алания» окончательно осталась без Премьер-лиги

29 Мая 2023 • 21:04 Комментировать

Владикавказская «Алания» вновь столкнулась с отказом в получении лицензии РФС-1. Она, напомним, даёт право выступить в стыковых матчах за повышение из Первой лиги – в РПЛ.

Как сообщает пресс-служба РФС, краткая причина отказа владикавказцам – «невыполнение обязательных критериев».

Напомним, что «Алания» - гарантированный бронзовый призёр текущего сезона Первой лиги. У подопечных Олега Василенко 59 набранных очков за 33 прошедших тура. Выступают владикавказцы из-за реконструкции собственного стадиона на «Ахмат-Арене» в столице соседней республики - городе Грозный.

Ранее мы сообщали, что красноярский «Енисей» с четвёртого места Первой лиги точно сыграет в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания
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