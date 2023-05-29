Колосков: «Выход «Балтики» в РПЛ – это действительно историческое достижение»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выход калининградской «Балтики» в элиту российского футбола. Балтийцы заняли второе место в рамках сезона Первой лиги.

«Это действительно достижение для команды. Может быть, не эпохальное, но историческое. Хотелось бы увидеть от них хороший футбол», - рассказал Колосков «Чемпионату».

Как добавил эксперт, выход «Балтики» в РПЛ интересен ещё и кандидатурой главного тренера команды – Сергея Игнашевича. По мнению Колоскова, в случае успеха Игнашевича в Премьер-лиге Россия получит успешного тренера нового поколения.

Ранее Колосков с возвращением в Премьер-лигу поздравил и казанский «Рубин». Клуб из столицы Татарстана, напомним, стал досрочным победителем Первой лиги.