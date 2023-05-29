Одемвинге: «Арсенал» — позор, им должно быть стыдно»

Бывший нигерийский форвард «Локомотива» Питер Одемвинге осудил действие пресс-службы лондонского «Арсенала». Напомним, что в понедельник утром в соцсетях «канониров» появилось поздравление с 42-летием бывшего игрока клуба Андрея Аршавина. Россиянин провёл в Лондоне четыре года.

Однако ближе ко дню пост-поздравление исчезло из официальных соцсетей клуба. Это произошло после жалоб украинцев.

«Арсенал» — это позор! Им должно быть стыдно за такое решение», - кратко ответил Одемвинге «Спорт-Экспрессу».

Позже на удаление поста, посвящённого Аршавину, отреагировал официальный аккаунт сборной России по футболу.

На утреннее поздравление в свой адрес отреагировал и сам Аршавин.