Три тренера претендуют на звание лучшего в сезоне РПЛ

Российская премьер-лига назвала имена трёх специалистов, которые претендуют на приз лучшему тренеру сезона. В список финалистов попали Сергей Семак из «Зенита», Владимир Федотов из ЦСКА и Валерий Карпин из «Ростова».

Под руководством Семака «Зенит» в завершающемся сезоне стал чемпионом России пятый год подряд. ЦСКА Федотова сейчас занимает второе место в таблице и претендует на серебряные медали. «Ростов» Карпина тоже сохраняет шансы на серебро, занимая перед последним туром четвёртую позицию.

Матчи последнего тура чемпионата России пройдут в субботу, 3 июня.