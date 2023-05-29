Шелия – о Fan ID: «Стадионы есть, но вот только людей не пускают»

Страж ворот «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о ситуации с Fan ID. Как известно, сходить на футбольный матч Премьер-лиги России теперь можно только при наличии карты болельщика.

«Теперь стадионы есть, но вот только людей уже на них не пускают. Это печально. Вы только подумайте: на стадионе, на котором проходил финал чемпионата мира, на официальную игру собираются только 700 человек. О чём можно тут говорить?» - вопрошает Шелия, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Как известно, в «Лужниках» домашние матчи проводит «Торпедо». При этом на трибунах главной арены страны собирается очень мало людей.

Также Шелия рассказал о ситуации своего отца. Он хотел сходить на какой-то матч, но не смог, потому что не имеет паспорта болельщика. Футболист отметил, что людям в возрасте сложно даже объяснить, что такое Fan ID.