Сулейманов – второй по стоимости игрок чемпионата Израиля

Нападающий израильского клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов признан порталом Transfermarkt вторым по стоимости игроком чемпионата Израиля – стоимость форварда оценивается в 2,5 млн евро. Правда, есть один нюанс.

Вместе с ним вторую строчку делят сразу три футболиста с идентичной стоимостью. Это одноклубник Патрик Климала, а также Рареш Илие и Даниэл Перец из тель-авивского «Маккаби». Самыми дорогими игроками израильского первенства являются Джордже Йоканович («Маккаби», Тель-Авив) и Диа Саба («Маккаби», Хайфа) – стоимость обоих оценивается в 3,5 млн евро.

Напомним, что принадлежит россиянин своему родному клубу – «Краснодару». Прошлый сезон он провёл в Турции в стане аутсайдера местной Суперлиги – клуба «Гиресунспор».

Сулейманов получил дисквалификацию за драку в матче чемпионата Израиля