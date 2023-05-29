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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа рад возвращению «Рубина» в РПЛ

29 Мая 2023 • 17:16 Комментировать

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа дал комментарий по поводу возвращения «Рубина» в Премьер-лигу. Как известно, казанцы за тур до завершения сезона гарантировали себе первое место в Первой лиге.

«Конечно, я очень рад за «Рубин». Рад, что они вернулись в Премьер-лигу! Надеюсь, они будут хорошо играть, что позволит им продолжать выступления в РПЛ», - сказал Нобоа, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Нобоа также отметил, что ждёт матчей против «Рубина» в следующем чемпионате России.

Напомним, что Кристиан Нобоа в своё время провёл в «Рубине» два периода своей футбольной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Кристиан Нобоа Сочи
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