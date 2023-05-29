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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв возвращается в Россию

29 Мая 2023 • 17:00 Комментировать

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы экс-голкипера «Байера» Андрея Лунёва, высказался о будущем своего клиента.

«Андрей Лунёв сегодня возвращается в Россию. Со здоровьем наметилась положительная тенденция. В настоящее время Лунёв открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 31-летний вратарь принял участие лишь в одном матче чемпионата Германии, в котором пропустил два мяча. Ранее «Байер» объявил об уходе Лунёва из команды.

Напомним, в России футболист выступал за «Зенит», «Уфу», «Торпедо» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Антон Смирнов
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