Лунёв возвращается в Россию

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы экс-голкипера «Байера» Андрея Лунёва, высказался о будущем своего клиента.

«Андрей Лунёв сегодня возвращается в Россию. Со здоровьем наметилась положительная тенденция. В настоящее время Лунёв открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 31-летний вратарь принял участие лишь в одном матче чемпионата Германии, в котором пропустил два мяча. Ранее «Байер» объявил об уходе Лунёва из команды.

Напомним, в России футболист выступал за «Зенит», «Уфу», «Торпедо» и другие клубы.