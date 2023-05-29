Представитель Дзюбы – о новом контракте: «Артём доволен, значит, все довольны»

Леонид Гольдман, который ведёт дела нападающего Артёма Дзюбы, дал комментарий по поводу продления контракта с «Локомотивом».

Напомним, что недавно московский клуб объявил о подписании с Дзюбой нового трудового соглашения по формуле «1+1».

«Контракт подписан, Артём сказал, что он доволен, значит, все довольны. По-моему, это логично», - сказал Гольдман, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

Отвечая на вопрос о том, мог ли Дзюба подписать контракт сразу на два года, Гольдман сказал, что не хочет говорить о вариантах, которые могли бы быть.

«Какой смысл сейчас обсуждать, что могло бы быть? Артём настроен на серьёзную работу, хочет принести как можно больше пользы клубу и чаще радовать его болельщиков, это самое важное», - сказал представитель игрока.

В 10 весенних матчах Премьер-лиги за «Локомотив» Артём Дзюба записал на свой счёт восемь голов.