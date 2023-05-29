Дзюба не попал в тройку финалистов в номинации «Нападающий сезона»

Артём Дзюба ударно провёл весеннюю часть сезона, забив восемь голов в десяти матчах Премьер-лиги. Тем не менее, 34-летний нападающий «Локомотива» не попал в тройку финалистов в номинации «Нападающий сезона» в рамках премии Winline Герои РПЛ.

За звание лучшего нападающего сезона будут бороться Квинси Промес из «Спартака», Фёдор Чалов из ЦСКА и Малком из «Зенита». Таковы итоги голосования болельщиков.

Стоит сказать, что Дзюба оказался в московским «Локомотиве» в феврале. До того момента форвард несколько месяцев провёл без клубной прописки после ухода из турецкого «Адана Демирспор».