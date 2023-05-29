Орлов рассказал, в чём повезло Дзюбе

В 10 матчах Российской премьер-лиги за «Локомотив» нападающий Артём Дзюба забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Хорошие показатели позволили 34-летнему футболисту заработать новый контракт с «железнодорожниками». Известный комментатор Геннадий Орлов противопоставил Артёма Дзюбу Владимиру Писарскому, у которого не пошли дела после трансфера из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Футбол - командная игра. Дзюбе повезло, что рядом в «Локомотиве» с ним такие партнёры. У Писарского получилось наоборот», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.