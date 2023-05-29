Орлов не удивлён плохими показателями Писарского в «Крыльях Советов»

Владимир Писарский много забивал в первой части сезона за «Оренбург», но во второй части сезона в «Крыльях Советов» выступал откровенно слабо. Комментарий на этот счёт дал известный комментатор Геннадий Орлов. Судя по словам Орлова, его не удивил тот факт, что в Самаре Писарский был уже не таким эффективным в атаке.

«Насчёт Писарского я изначально говорил, что его решение уйти в «Крылья» - ошибка. Бомбардир не может существовать вне команды. В «Оренбурге» всё было наиграно, он знал партнеров, и они его чувствовали. В «Крыльях» же абсолютно новая команда, которая его не знает», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На финише сезона «Крылья Советов» борются за то, чтобы избежать стыковых игр. В последнем туре Премьер-лиги самарцы будут играть против «Спартака» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 3 июня.