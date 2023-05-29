У Карпукаса есть вариант в Европе – известен клуб

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас имеет варианты по смене клубной прописки. Мы уже сообщали о том, что 20-летний футболист интересен «Спартаку». Также есть информация об интересе к Карпукасу со стороны «Зенита». Впрочем, у воспитанника «железнодорожников» есть вариант и за рубежом. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Карпукас находится на радаре «Галатасарая».

Агент Александр Клюев, который работает с Артёмом Карпукасом, информацию об интересе из Турции подтвердил.

«Это правда, «Галатасарай» действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили их скауты, им нравится Артём. Но какой-то конкретики пока нет, ждём окончания чемпионата», - сказал агент.