«Зенит» может подписать футболиста «Локомотива»

«Зенит» строит планы по усилению состава на трансферное лето. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», рулевому питерской команды Сергею Семаку нравится полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. По данным источника, Семак попросил «Зенит» изучить вариант с трансфером 20-летнего полузащитника «железнодорожников».

Артём Карпукас оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 3 миллиона евро. За первую команду «Локомотива» полузащитник провёл 40 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Перед последним туром Премьер-лиги «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице.

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