Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Пари НН» (0:0).

- Вы довольны качеством игры московского клуба?

- Критерий - это результат. Если результата нет, значит что-то делается не так. Одна команда делала всё возможное, чтобы не пропустить, а «Спартак» экзаменовал своего соперника весь матч. Московский коллектив не смог найти достаточно ходов, чтобы открыть счёт, индивидуально игроки не проявляли себя в районе штрафной площади. «Пари НН» выставил надёжную оборону, а у команды Абаскаля в атаке было много хаоса и не хватало организации. Это странно, учитывая тот факт, что загодя можно было сказать о манере обороны нижегородцев. Промес и Зиньковский проявляли инициативу, но этого не хватило. В целом матч понравился, было много хорошей спортивной борьбы.

- Результат и ход игры соответствуют друг другу?

- Если бы «Спартак» победил, мы сказали, что всё закономерно. Юран правильно замотивировал своих подопечных. Футболисты «Пари НН», если переходить на боксёрскую терминологию, выступали в роли груши. «Спартаку» обидно, а «Пари НН» приятно, что забрал очки у одного из лидеров чемпионата.

- Вы можете сказать, что у Абаскаля не получилось во второй части сезона?

- Получается гораздо хуже. Тем не менее, мы будем оценивать выступление клуба по итогам всего сезона. За второе и третье места даётся положительная оценка. Можно поаплодировать Абаскалю за то, что он приведёт команду ко второму или третьему месту, а потом он вместе с руководством будет разбираться, почему одна часть чемпионата прошла выстроено, а вторая часть показала, что в клубе есть большие проблемы.