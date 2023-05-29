Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев объяснил, почему «Спартак» не победил «Пари НН» эксклюзив

29 Мая 2023 • 14:06 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Пари НН» (0:0).

- Вы довольны качеством игры московского клуба?

- Критерий - это результат. Если результата нет, значит что-то делается не так. Одна команда делала всё возможное, чтобы не пропустить, а «Спартак» экзаменовал своего соперника весь матч. Московский коллектив не смог найти достаточно ходов, чтобы открыть счёт, индивидуально игроки не проявляли себя в районе штрафной площади. «Пари НН» выставил надёжную оборону, а у команды Абаскаля в атаке было много хаоса и не хватало организации. Это странно, учитывая тот факт, что загодя можно было сказать о манере обороны нижегородцев. Промес и Зиньковский проявляли инициативу, но этого не хватило. В целом матч понравился, было много хорошей спортивной борьбы.

- Результат и ход игры соответствуют друг другу?

- Если бы «Спартак» победил, мы сказали, что всё закономерно. Юран правильно замотивировал своих подопечных. Футболисты «Пари НН», если переходить на боксёрскую терминологию, выступали в роли груши. «Спартаку» обидно, а «Пари НН» приятно, что забрал очки у одного из лидеров чемпионата.

- Вы можете сказать, что у Абаскаля не получилось во второй части сезона?

- Получается гораздо хуже. Тем не менее, мы будем оценивать выступление клуба по итогам всего сезона. За второе и третье места даётся положительная оценка. Можно поаплодировать Абаскалю за то, что он приведёт команду ко второму или третьему месту, а потом он вместе с руководством будет разбираться, почему одна часть чемпионата прошла выстроено, а вторая часть показала, что в клубе есть большие проблемы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
15:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если «Зенит» предложит Пиняеву зарплату, как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, то пойдёт туда без чемодана»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Промес — лучший игрок сезона в «Спартаке»
14:48 · Россия. Премьер-лига
У Карпукаса есть вариант в Европе – известен клуб
14:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может подписать футболиста «Локомотива»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что Пиняеву следует перейти в «Зенит»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Сазонов одним словом описал сезон «Динамо»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Малком вдохновляется Неймаром, они друзья»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Спортдиректор «Локомотива»: «Не отдадим Гилерме даже за большие деньги»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет»
13:50 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали об увеличении зарплаты Дзюбы
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Эруклеса: «Мой клиент отказался от перехода в «Спартак»? Это неправда» эксклюзив
13:39 · Россия. Премьер-лига
Камоцци предсказал место «Спартака» в РПЛ по итогам сезона
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил игру Изидора после травмы
13:22 · Россия. Премьер-лига
Глебов высказался о трансфере в «Спартак»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Маричаль останется в «Динамо» на следующий сезон»
Все новости
Рекомендуем