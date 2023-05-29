Спортдиректор «Локомотива»: «Не отдадим Гилерме даже за большие деньги»

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о будущем в команде вратаря Маринато Гилерме.

«Гиля - наше всё, его не трогайте. С ним всё хорошо, он будет в клубе. Мы его никуда не отдадим даже за большие деньги», - передает слова функционера «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Гилерме выступает за «железнодорожников» с 2007 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 37-летний вратарь принял участие в пяти матчах, в которых пропустил пять мячей. В двух встречах Маринато сохранил свои владения в неприкосновенности.