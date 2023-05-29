В «Локомотиве» рассказали об увеличении зарплаты Дзюбы

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, занимающий пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался о деталях нового трудового соглашения, заключенного с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Это важное переподписание. Финансовые условия изменились, потому что сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», - цитирует Ульянова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что «железнодорожники» подписали контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в десяти матчах, отметившись восемью голами и пятью ассистами.