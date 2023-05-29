Камоцци предсказал место «Спартака» в РПЛ по итогам сезона

Франко Камоцци, который ранее являлся помощником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступлении «красно-белых» в последних матчах.

«В «Спартаке» никогда не было стабильности. Так что ничего нового в таких результатах нет. Шансы на серебро есть, но, скорее всего, «Спартак» останется третьим», - приводятся слова Камоцци на страницах Sport24.

В рамках 29-го тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграл вничью с «Пари НН» со счетом 0:0.

Перед последним туром «красно-белые» занимают третье место, отставая от идущего вторым ЦСКА на один балл.