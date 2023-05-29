Глебов высказался о трансфере в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию о возможном трансфере в столичный «Спартак».

«Был ли какой-то диалог со «Спартаком»? У меня не было. Хочу сезон закончить хорошо. Хотелось бы перейти туда? Хотелось бы сезон хорошо закончить», - цитирует футболиста издание «РБ Спорт».

23-летний опорный полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глебов провел 28 поединков, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.