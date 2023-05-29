Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о голкиперах «бело-голубых» после матча 29-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:4). Эксперт оценил вратарей в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Игра Лещука вам понравилась?

- Очевидно, что «Динамо» нужен хороший вратарь. Кажется, последнее полноценное чемпионство было ещё при Яшине. Если сзади всё спокойно, то и спереди можно творить. Нужно усиливать вратарскую позицию.

- То есть Шунин и Лещук для вас - плохие голкиперы?

- Они вратари нормальные, но нужен вратарь хороший. Вон, «Ливерпуль» взял Алиссона и сразу выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.