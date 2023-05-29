Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «бело-голубых» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:4).

- Вам кажется, что основная проблемная линия в команде - это центральная защита?

- Команде не хватило сил. «Локомотив» сделал замены, и команда побежала. Тогда «Динамо» стало ещё тяжелее. Это и стало ключевым моментом, который решил исход игры. «Локо» было проще настраиваться, а «Динамо» играет крайне нестабильно. «Железнодорожники» обезопасили себя от вылета, им было проще настраиваться на игру.

- То есть проблем в обороне «Динамо» нет?

- Конечно, есть, что там говорить.

- В целом такая драматичная игра вам понравилась?

- Да, но я поражаюсь тому, сколько «бело-голубые» бьют пенальти. Такое ощущение, что с игры не забивают вообще.