Игрок «Спартака» Умяров высказался о борьбе за серебро в РПЛ

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о борьбе за второе место в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Обидно, что не взяли три очка в матче с «Пари НН». Борьба за серебро проиграна? У «Спартака» ещё один тур. Что значит борьба проиграна?» - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Вчерашний матч между «Спартаком» и «Пари НН» завершился вничью со счетом 0:0. Перед заключительным туром Премьер-лиги «красно-белые» с 54 баллами занимают третье место в турнирной таблице. В последнем матче сезона команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет против «Крыльев Советов».