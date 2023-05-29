Червиченко: «Абаскаль - не панацея для «Спартака», но лучше не вижу»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что испанский специалист Гильермо Абаскаль продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

«Альтернативы я не вижу. На мой взгляд тренер неплохой. Мне кажется, он неплохо управляет командой. Лучше, чем было последние 3-4 года. Абаскаль - не панацея. Но лучше я пока не вижу», - приводит слова Червиченко издание «Спорт-Экспресс».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом прошлого года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.

По итогам 29 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» с 54 баллами занимают третье место в турнирной таблице.