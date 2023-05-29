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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Деменко: «У «Спартака» на сегодняшний день нет класса» эксклюзив

29 Мая 2023 • 12:25 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что у «красно-белых» на сегодняшний день нет класса.

«Мне кажется, «Спартак» не то, чтобы доигрывает сезон… Он может набирать очки у нужных команд. Говорят, что у клуба есть класс, за счёт которого команды побеждают. У «Спартака» на сегодняшний день нет класса. Он не может выиграть на классе. Футболисты могут показать характер, а чтобы на дистанции - ничего не могут.

Всё-таки проблема состоит, прежде всего, в самих футболистах. Всё равно нет единства в коллективе. Говорили перед матчем, что Соболева не будет за жест. Ну, что мы будем сегодня говорить, что из-за одного футболиста не выиграли? Ну есть же команда.

ЦСКА не упустит второе место, выше классом по игре «армейцы». «Спартак» на сегодняшний день побеждает в каких-то определённых играх, но класса нет», - сказал Деменко.

В 29-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и не смог обойти ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России.

Перед заключительным 30-м туром в активе у «армейцев» 55 очков, команда идёт на втором месте. «Спартак» с 54 очками располагается на строчку ниже.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Максим Деменко РПЛ
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