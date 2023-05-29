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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Спартаку» не хватает Соболева»

29 Мая 2023 • 11:56 Комментировать

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «красно-белым» не хватило нападающего Александра Соболева во вчерашнем поединке против «Пари НН» в 29-м туре Российской премьер-лиги.

«Не хватает Соболева. Бальде, Николсон неплохие футболисты, но они хуже играют головой, хуже ведут силовую борьбу, не так много выигрывают мячи, когда шансы в борьбе равны», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Соболев дисквалифицирован на четыре игры за удаление в дерби с ЦСКА.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. В последнем туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Александр Соболев
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