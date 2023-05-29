Ловчев: «Спартаку» легче играть с «Зенитом», чем с «Пари НН»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу вчерашнего матча между «красно-белыми» и «Пари НН» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Спартаку» легче играть с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом» - теми, кто не ставит у своих ворот «автобус». Когда есть встречная игра. «Спартак» накручивал % владения мячом, но в голы это не переходит», - написал эксперт в своем телеграм-канале.

Перед заключительным туром «Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «народная команда» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».