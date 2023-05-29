Зиньковский объяснил, почему «Спартак» не победил «Пари НН»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский пообщался с представителями СМИ после поединка против «Пари НН» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Они тянули время. «Пари НН», как и нам, нужны очки. Они бились, как и мы. У нас были моменты и подходы, но не хватило последнего штриха. Не получилось забить», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Перед последним туром Премьер-лиги «Спартак» с 54 баллами занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.