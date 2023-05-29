Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович - о «Динамо»: «Не хочу объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе»

29 Мая 2023 • 11:17 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович поблагодарил московское «Динамо» за сотрудничество. Сербский специалист был отправлен в отставку за три тура до завершения сезона РПЛ.

«Спасибо «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касающиеся моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», - передает слова Йокановича издание Sport24.

Йоканович занял пост главного тренера «Динамо» летом прошлого года. Под руководством этого специалиста московская команда вылетела из Кубка России, а в чемпионате страны не смогла попасть в топ-5. Исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» сейчас является Павел Алтапов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
13:03 · Россия. Премьер-лига
Силкин - о Шунине и Лещуке: «Динамо» нужен хороший вратарь» эксклюзив
12:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Умяров высказался о борьбе за серебро в РПЛ
12:17 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Абаскаль - не панацея для «Спартака», но лучше не вижу»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — об уровне РПЛ: «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмёрку»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Без «Зенита»: названы 11 лучших игроков 29-го тура РПЛ
11:58 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали о возможном усилении команды
11:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартаку» не хватает Соболева»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартаку» легче играть с «Зенитом», чем с «Пари НН»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Оганесян — о возможном переходе в «Оренбург» на постоянной основе: «Идут разговоры, ни к чему конкретному ещё не пришли»
11:31 · Кубок России
Защитник «Краснодара» Кайо пропустит Суперфинал Кубка России с ЦСКА
11:23 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский объяснил, почему «Спартак» не победил «Пари НН»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Йоканович - о «Динамо»: «Не хочу объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «У нас с Бикфалви ещё год контракта»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Черчесов объяснил провал Дзюбы в Турции
10:56 · Россия. Премьер-лига
Кобелев раскрыл причину неудач «Динамо» 1
Все новости
Рекомендуем