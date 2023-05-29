Йоканович - о «Динамо»: «Не хочу объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе»

Экс-наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович поблагодарил московское «Динамо» за сотрудничество. Сербский специалист был отправлен в отставку за три тура до завершения сезона РПЛ.

«Спасибо «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касающиеся моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», - передает слова Йокановича издание Sport24.

Йоканович занял пост главного тренера «Динамо» летом прошлого года. Под руководством этого специалиста московская команда вылетела из Кубка России, а в чемпионате страны не смогла попасть в топ-5. Исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» сейчас является Павел Алтапов.