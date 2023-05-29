Черчесов объяснил провал Дзюбы в Турции

Известный российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», высказался о провальном этапе карьеры нападающего Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«То, что не получилось в Турции, - типичная футбольная история. Бывает, сильные игроки сталкиваются с проблемами в определенных клубах и странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», - цитирует специалиста издание «Спорт День за Днем».

Дзюба провел в Турции несколько сезонов, после чего вернулся в Россию. В феврале 34-летний нападающий присоединился к московскому «Локомотиву». Форвард принял участие в 12 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.