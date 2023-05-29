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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев раскрыл причину неудач «Динамо»

29 Мая 2023 • 10:56 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистом высказался о результате команды в этом сезоне.

«У «Динамо» нет костяка и нет лидера. Для того, чтобы создать хорошую команду мало иметь квалифицированных футболистов. У «Динамо» этого нет. С таким подходом за титулы не поборешься», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 45 набранными баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «бело-голубые» на выезде встретятся с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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