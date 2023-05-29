Мостовой: «Кто его возьмёт? Конечно, Абаскаль останется в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он продолжит работать с «красно-белыми» в следующем сезоне.

«Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более, он продлил контракт. При том сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс», - приводит слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Новый трудовой договор испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре «красно-белые» на выезде сыграют против «Крыльев Советов».