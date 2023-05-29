Кротов рассказал, за счёт чего «Пари НН» не проиграл «Спартаку»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов пообщался с журналистами после поединка против московского «Спартака» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Выстояли за счет слаженности действий всей команды. Мы хотим остаться без переходных матчей. Очко, заработанное со «Спартаком», очень важное для нас. Оно может быть золотым», - передает слова Кротова «Известия».

Перед заключительным туром Российской премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода занимает 14-е место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «Пари НН» на домашнем стадионе примет подмосковные «Химки».