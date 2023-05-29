Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России, где «быки» дома сыграли с ЦСКА вничью 0:0.

- Я был на этом матче. «Краснодар» играл, мне кажется, смешанным составом, в защите у него была молодёжь. Я считал, что ЦСКА задавит, потому что у них задача занять второе место, и такой шанс сумасшедший, но почему-то получилось совсем наоборот. В принципе, ЦСКА ничего на поле не сделал, чтобы сказать, что он играл с позиции силы. А «Краснодар» неплохо смотрелся, в каких-то моментах даже вдесятером, и я думал, что он забьёт свой гол. Для меня непонятно, почему ЦСКА так вальяжно провёл эту встречу и не использовал возможность закрепиться на втором месте, тем более что «Спартак» потом сыграл вничью. Но как-то вот так всё прошло. Мне «Краснодар» даже больше понравился.