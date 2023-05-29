Бывший нападающий ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил некоторых главных тренеров команд РПЛ.

- Из тренеров в чемпионате России мне нравится Ташуев, нравится Федотов. Да и Юран в «Пари НН» неплох, со Спартаком» вничью в гостях сыграли, ничего себе. А Евсеев похож на Гаттузо. И тот, и другой всех «кусали» на поле, когда сами были футболистами, не дай бог. А Абаскаль у нас зачем нужен? То Тедеско бегал туда-сюда, теперь этот. Где только «Спартак» находит этих Абаскалей?