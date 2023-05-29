Деменко: «Такое ощущение, что «Спартак» не хотел победы и второго места»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о результате поединка между «красно-белыми» и «Пари НН» в рамках 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«У «Спартака» какой-то кризис. После хорошего матча с ЦСКА команда не может справляться с командой, которая ниже классом. Такое ощущение, что не хотели этой победы и второго места», - передает слова Деменко Vprognoze.ru.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко. В последнем матче сезона «красно-белые» сыграют на выезде с «Крыльями Советов».