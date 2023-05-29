Карпин поблагодарил игроков «Ростова»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин после поединка 29-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (3:2) поблагодарил игроков своей команды за проведенный сезон.

«Сезон ещё не закончился, но я уже могу поблагодарить футболистов за то, что они выдерживают. Вы не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя 6-7 часов в автобусе и 4 часа на самолёте», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

За тур до завершения сезона «Ростов» с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем туре, который состоится 3 июня, подопечные Карпина встретятся на выезде с ЦСКА.