Известна трансферная цель «Зенита»

Петербургский «Зенит» подыскивает усиление во вратарскую линию. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, в сферу интересов «сине-бело-голубых» попал голкипер «Ростова» Иван Ломаев.

Как отмечает источник, чемпион РПЛ подыскивает вратаря, который хорошо играет ногами.

Ломаев принял участие в 28 матчах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне, в которых пропустил 41 гол и пять раз сохранил свои владения в неприкосновенности. Срок действующего контракта игрока с самарским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре команда сыграет на своем поле со «Спартаком».