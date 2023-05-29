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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известна трансферная цель «Зенита»

29 Мая 2023 • 08:30 Комментировать (1)

Петербургский «Зенит» подыскивает усиление во вратарскую линию. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, в сферу интересов «сине-бело-голубых» попал голкипер «Ростова» Иван Ломаев.

Как отмечает источник, чемпион РПЛ подыскивает вратаря, который хорошо играет ногами.

Ломаев принял участие в 28 матчах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне, в которых пропустил 41 гол и пять раз сохранил свои владения в неприкосновенности. Срок действующего контракта игрока с самарским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре команда сыграет на своем поле со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Иван Ломаев
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Cruyff
29 Мая 2023 в 08:33
средний вратарь зачем он им
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