Кто сыграет в стыковых матчах: Расклады на последний тур чемпионата России

В последнем туре Премьер-лиги определятся участники стыковых матчей, которые встретятся с представителями Первого дивизиона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.

В 30-м туре будет серьёзная интрига за то, кто окажется в стыковых матчах. Перед последним игровым днём три команды бьются за право закончить сезон без лишней нервотрёпки, но сумеет сделать это только одна команда. Сейчас таблица выглядит следующим образом:

№ Клуб Очки Победы Голы 12 «Факел» 30 6 36:47 (-11) 13 «Крылья Советов» 29 7 31:45 (-14) 14 «Пари НН» 27 7 31:50 (-19)

Таким образом, всё решится в трёх матчах 30-го тура:

«Зенит» – «Факел»;

«Крылья Советов» – «Спартак»;

«Пари НН» – «Химки».

Самый простой соперник у нижегородцев, всё же домашняя встреча против вылетевших «Химок» выглядит посильным испытанием. Правда, подмосковный клуб наверняка постарается подпортить судьбу своему бывшему тренеру Сергею Юрану.

Учитывая плотность в таблице, надо помнить, что при равенстве очков ключевой показатель – это личные встречи. При этом может сложиться ситуация, при которой все три команды наберут одинаковое количество баллов (для этого «Факел» должен проиграть, «Крылья Советов» должны сыграть вничью, а «Пари НН» – победить). В этом трио места распределились так:

№ Клуб Очки Победы Голы 1 «Факел» 7 2 5:5 2 «Пари НН» 6 2 6:5 3 «Крылья Советов» 4 1 5:6

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Если же только две команды завершат чемпионат с равным количеством очков, то места распределятся в следующем порядке:

- «Факел» будет выше «Крыльев Советов» (1:1 и 2:1);

- «Пари НН» будет выше «Факела» (3:1 и 0:1).



Что касается «Пари НН» и «Крыльев Советов», то они обменялись победами друг над другом со счётом 2:1. В этом случае вступает в силу дополнительный показатель – победы во всех матчах. Несложно посчитать, что две команды могут завершить чемпионат с равным количеством очков, если «Пари НН» выиграет, а «Крылья Советов» сыграют вничью, и в этом случае выше окажутся первые, потому что одержат восьмую викторию.

Отдельно стоит отметить, что 13-е место лучше 14-го и с точки зрения соперника. Как известно, в стыковых матчах от Первой лиги сыграют «Енисей» и «Родина», при этом москвичи уже точно не обгонят красноярцев. И уж очевидно, что лучше съездить в столицу, заняв 13-е место, а не в Красноярск.

Как же должны сыграть команды, чтобы занять 12-е место:

- «Факелу» надо выиграть либо дождаться, чтобы и «Крылья Советов», и «Пари НН» не смогли победить;

- «Крыльям Советов» надо выиграть при условии, что «Факел» не сумеет победить;

- «Пари НН» надо выиграть при условии, что и «Факел», и «Крылья Советов» проиграют.

Роман Андреев