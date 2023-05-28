​Гладилин: «Шансы «Спартака» и ЦСКА равны»

В то время как чемпион РПЛ уже определился, еще за несколько туров до конца чемпионата, остается вопрос по поводу обладателя серебряных медалей, на которые претендуют два московских клуба - «Спартак» и ЦСКА. Бывший наставник «красно-белых» и российской сборной Валерий Гладилин поделился своим мнением по поводу исхода этой борьбы. Он считает, что шансы претендентов равные.

- Кто не потеряет очки, тот и будет второй. Шансы на это примерно одинаковые. Оба матча одинаково сложные — и у «Спартака», и у ЦСКА в соперниках будут мотивированные команды, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Последний тур РПЛ пройдет третьего июня.