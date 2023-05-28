Смолов: Скорее всего, я закончил карьеру в сборной России

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о возможном вызове в сборную России.

Форвард столичного клуба отметил, что, скорее всего, закончил карьеру в национальной команде.

«Мы с Карпиным говорили и услышали друг друга. Если через два года нас вернут, меня вызовут, а я ещё буду ходить, то, конечно, я поеду», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

33-летний форвард дебютировал за национальную сборную России в 2012 году, с тех пор он принял участие в 45 играх, в которых отметился 16 забитыми мячами. Последний раз он был вызван в сборную в 2021 году на матчи квалификации к чемпионату мира против сборных Кипра и Хорватии.