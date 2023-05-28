«Амкал» снова сыграет с командой РПЛ

Основатель «Амкала» Герман Попков поделился информацией о планах команды на лето.

«Планируются ли летом какие-то акции? По-любому что-то будет, какие-то матчи с командами РПЛ, но чуть позже. Не обсуждали с кем-то? Обсуждали, но пока нельзя говорить. Это тайна», — передает слова Попкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом 2022 года «Амкал» провел товарищеский матч с московским «Динамо», в котором потерпел крупное поражение со счетом 0:5.

Отметим, что сейчас продолжается третий сезон Медийной футбольной лиги. «Амкал» выступает в группе B и занимает третье место, набрав семь очков.