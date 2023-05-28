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Агент сообщил, что у Рыжикова были предложения из РПЛ

28 Мая 2023 • 15:28 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы российского тренера Сергея Рыжикова, высказался о будущем своего клиента.

«Ему все нравится. Были предложения стать тренером вратарей от клубов Первой лиги и РПЛ. Пока не хочет. У него есть тренерская лицензия категории A. Сейчас будет получать лицензию Pro», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент Рыжиков возглавляет «Спартак» из Тамбова. После 9 игр подопечные 42-летнего специалиста занимают седьмое место в турнирной таблице Второй лиги группы 3В.

Сегодня, 28 мая, «Спартак» встретится в гостях с пензенским «Зенитом». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Сергей Рыжиков Спартак Тамбов
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