Агент сообщил, что у Рыжикова были предложения из РПЛ

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы российского тренера Сергея Рыжикова, высказался о будущем своего клиента.

«Ему все нравится. Были предложения стать тренером вратарей от клубов Первой лиги и РПЛ. Пока не хочет. У него есть тренерская лицензия категории A. Сейчас будет получать лицензию Pro», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент Рыжиков возглавляет «Спартак» из Тамбова. После 9 игр подопечные 42-летнего специалиста занимают седьмое место в турнирной таблице Второй лиги группы 3В.

Сегодня, 28 мая, «Спартак» встретится в гостях с пензенским «Зенитом». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.