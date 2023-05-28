Клаудиньо не понимает, почему УЕФА ввёл санкции в отношении России

Футболист «Зенита» Клаудиньо оценил решение УЕФА об отстранении российских команд из еврокубков.

Напомним, что санкции в отношении российского футбола УЕФА ввёл в конце февраля прошлого года. С тех пор российские клубы и сборные в официальных международных турнирах не участвуют.

«Не понимаю, причём тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», - сказал Клаудиньо, чьи слова приводит ТАСС.

В сезоне 2022/2023 Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей. В них бразилец записал на свой счёт пять голов и 12 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.