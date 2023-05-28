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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо не понимает, почему УЕФА ввёл санкции в отношении России

28 Мая 2023 • 14:23 Комментировать

Футболист «Зенита» Клаудиньо оценил решение УЕФА об отстранении российских команд из еврокубков.

Напомним, что санкции в отношении российского футбола УЕФА ввёл в конце февраля прошлого года. С тех пор российские клубы и сборные в официальных международных турнирах не участвуют.

«Не понимаю, причём тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», - сказал Клаудиньо, чьи слова приводит ТАСС.

В сезоне 2022/2023 Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей. В них бразилец записал на свой счёт пять голов и 12 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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