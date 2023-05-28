Петржела: «Легко быть тренером «Зенита» - Семака не позовут ни в один европейский клуб»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб», - передает слова Петржелы издание Sport24.

Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с мая 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом России. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до середины 2025 года.