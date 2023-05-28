Полузащитник «Спартака» Мартинс рассказал, когда восстановится после травмы

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс поведал о своем восстановлении после травмы.

«Чувствую себя лучше. Смогу ли сыграть в следующей игре? Да», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что у Мартинса начались болевые ощущения 20 мая. Из-за этого полузащитник не принимал участия в поединке против ЦСКА (2:1) в 28-м туре Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний футболист принял участие в 17 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

В 14:00 мск начнется матч «Спартак» - «Пари НН».