В «Пари НН» сообщили, когда примут решение по Глушакову

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Дениса Глушакова.

«Что касается продления контракта с Глушаковым, у нас впереди несколько важных игр. После них будем решать», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 36-летний полузащитник принял участие в семи матчах за «Пари НН». Глушаков отметился одним голом с пенальти.

Сегодня, 28 мая, «Пари НН» на выезде встретится с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.