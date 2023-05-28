Соболев рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» - «Пари НН»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем поединке против «Пари НН» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

«Что ожидаю от игры с «Пари НН»? Победы!» - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

Напомним, что Соболев дисквалифицирован на четыре матча за удаление в поединке против ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» примет команду из Нижнего Новгорода на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 28 мая. Начало встречи запланировано в 14:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.