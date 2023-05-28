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Бальде и Промес - в атаке «Спартака» на матч с «Пари НН»

28 Мая 2023 • 13:12 Комментировать

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле примет «Пари НН». Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Бальде.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится сегодня, 28 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

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Спартак Москва Пари НН Квинси Промес
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