38-летний Нобоа рассказал, сколько ещё планирует играть

Эквадорский хавбек Кристиан Нобоа дал ответ на вопрос относительно своего будущего в футболе. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В интервью «Матч ТВ» 38-летний полузащитник заявил, что у него действующий контракт с сочинским клубом. По словам Кристиана, он намерен продолжить выступления за южан.

Кроме того, эквадорец не исключил, что будет выступать до 40 лет.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Нобоа принял участие в 26 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами (шесть – с пенальти) и двумя результативными передачами.